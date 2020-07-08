وزيرا خارجية روسيا وألمانيا يبحثان احتياجات سوريا من المساعدات الإنسانية

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس يوم الثلاثاء احتياجات سوريا من المساعدات الإنسانية. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الوزيرين بحثا ”الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في أنحاء البلاد دون تسييس أو تمييز أو شروط مسبقة“.

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