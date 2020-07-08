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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تستأنف بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020
هاجر عامر
أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بريطانيا ستعاود بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي العسكري لطرد الميليشيات الحوثية من اليمن.
وقالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس إن تحليلًا جديدًا للانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي بشأن الضربات الجوية السعودية في اليمن خلص إلى أن أي انتهاكات كانت "حوادث معزولة".
وأضافت الصحيفة أن تروس قالت في بيان مكتوب لمجلس العموم ، إن السعوديين لديهم "نية حقيقية" للامتثال للقانون الدولي الإنساني وأن الصادرات العسكرية يمكن استئنافها.
"وعلى هذا الأساس ، قدرت أنه لا يوجد خطر واضح من أن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية قد يستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي"
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