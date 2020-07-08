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بريطانيا تستأنف بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية

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هاجر عامر 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

بريطانيا تستأنف بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية

هاجر عامر

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بريطانيا ستعاود بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي العسكري لطرد الميليشيات الحوثية من اليمن.

 

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وقالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس إن تحليلًا جديدًا للانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي بشأن الضربات الجوية السعودية في اليمن خلص إلى أن أي انتهاكات كانت "حوادث معزولة".

 

وأضافت الصحيفة أن تروس قالت في بيان مكتوب لمجلس العموم ، إن السعوديين لديهم "نية حقيقية" للامتثال للقانون الدولي الإنساني وأن الصادرات العسكرية يمكن استئنافها.

 

"وعلى هذا الأساس ، قدرت أنه لا يوجد خطر واضح من أن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية قد يستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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