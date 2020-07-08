بريطانيا تستأنف بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

هاجر عامر

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بريطانيا ستعاود بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي العسكري لطرد الميليشيات الحوثية من اليمن.



Advertisements

وقالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس إن تحليلًا جديدًا للانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي بشأن الضربات الجوية السعودية في اليمن خلص إلى أن أي انتهاكات كانت "حوادث معزولة".

وأضافت الصحيفة أن تروس قالت في بيان مكتوب لمجلس العموم ، إن السعوديين لديهم "نية حقيقية" للامتثال للقانون الدولي الإنساني وأن الصادرات العسكرية يمكن استئنافها.

"وعلى هذا الأساس ، قدرت أنه لا يوجد خطر واضح من أن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية قد يستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي"