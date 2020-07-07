جامعة الكرة “تخصص” منحا مالية خاصة لاستئناف النشاط الكروي

عقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عبر تقنية المناظرة المرئية (visioconférence) مع كل من العصب الجهوية والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة.

وذكر رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالأشواط التي تم قطعها الجهاز الوصي على تسيير اللعبة بعد استئناف تداريب فرق البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني، مشيرا إلى أنها تمر في ظروف جيدة، بعد انخراط جميع مكوناتها لإنجاحها.

وأعلن بلاغ الجامعة انطلاق تداريب الفرق بجميع فئاتها بداية من الأسبوع المقبل، فضلا عن تكوين لجن جهوية برئاسة رئيس العصبة للسهر على التدابير الرياضية والصحية بتنسيق مع السلطات المختصة.

وتحدث بلاغ الجامعة عن المصاحبة المالية للفرق من خلال تخصيص منحة خاصة لاستئناف النشاط الكروي، علاوة على وضع أرقام خاصة بالمكلفين بالتواصل داخل العصب بموقع الجامعة لتسهيل متطلبات الاندية في هذا الشأن.

وفي نهاية هذا الاجتماع، دعا فوزي لقجع الجميع إلى تكاثف الجهود من أجل إنجاح هذه العملية خاصة وان المغرب مقبل على المشاركة في مجموعة من اللقاءات الرسمية القارية والدولية.