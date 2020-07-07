شكرا لقرائتكم خبر عن «حفتر»: لن نتنازل عن خروج الغزاة الأتراك ومرتزقتهم والان نبدء بالتفاصيل

أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أن تركيا والإرهاب يهددان ليبيا. وقال: "لن نتنازل عن خروج الغزاة الأتراك ومرتزقتهم من ليبيا". وشدد على أن تركيا تمارس العدوان الهمجي على ليبيا وتسعي لتحويلها إلى ولاية تخضع لسلطانها. وأوضح قائد الجيش الوطني الليبي، أن تركيا تسعي لسرقة قوت الشعب الليبي لتوفير رغد العيش والرخاء لشعبها.

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