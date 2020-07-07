شكرا لقرائتكم حفتر: لن نتنازل عن خروج الغزاة الأتراك ومرتزقتهم من ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد قائد الجيش الليبي ، خليفة حفتر، في تصريحات جديدة، ليل الثلاثاء، أن الجيش "لن يتنازل عن خروج الغزاة الأتراك ومرتزقتهم من ليبيا".

وقال حفتر إن "العدوان التركي يهدد وحدة ليبيا واستقرار المنطقة".

وتدخلت تركيا عسكريا في ليبيا إلى جانب فصائل حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وحذر قائد الجيش من أن "تركيا تسعى للسيطرة على مقدرات وثروات البلاد"، مشددا على أن الجيش لن يسمح "باستغلال الوضع الراهن لجلب الأسلحة والمرتزقة".

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ويحاول الجيش الليبي دخول طرابلس في محاولة لتوحيد البلاد، متهما حكومة الوفاق بدعم عناصر إرهابية.

وتعهد القائد الليبي "بمواصلة الكفاح ضد العدوان التركي على ليبيا"، و"التمسك بالمبادئ الوطنية وطرد الغزاة الأتراك من ليبيا".

وأعلن حفتر "استمرار عملية بناء القوات المسلحة لحماية البلاد من الغزاة الأتراك".

وقبل أيام، وقعت أنقرة وحكومة الوفاق اتفاقا عسكريا، اعتبره الجيش الليبي مسا بسيادة البلاد.