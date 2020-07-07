شكرا لقرائتكم مقتل 6 في انفجار بمنطقة تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص، وهم: 3 أطفال و3 آخرين مجهولي الهوية بسبب تحول جثامينهم إلى أشلاء، بالإضافة لوقوع أكثر من 15 جريحا من بينهم حالات خطيرة، جراء انفجار سيارة مففخة في بلدة "تل أبيض" الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، شمالي الرقة السورية.

وأشار المرصد السوري إلى سماع دوي انفجار عنيف قرب مبنى الأمن الجنائي الذي تتخذه الفصائل الموالية لتركيا مقرا.

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وعلى الجانب التركي، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11، اليوم الثلاثاء، في هجوم بقنبلة نفذته وحدات حماية الشعب الكردية السورية في بلدة "تل أبيض" بشمال شرق سوريا قرب الحدود التركية، نقلا عن رويترز.

وتشهد البلدة العربية سلسلة انفجارات بسيارات ملغومة قُتل فيها عشرات المدنيين. وطردت قوات تساندها تركيا وحدات حماية الشعب من البلدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في حملة كبيرة قادها الجيش التركي.

وجاء في بيان لمكتب حاكم إقليم شانلي أورفة بجنوب شرق تركيا أن الهجوم استُخدمت فيه سيارة ملغومة وأصيب فيه 17 مدنيا عولجوا في مستشفيات على جانبي الحدود.

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وتعتبر أنقرة،وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية لعلاقاتها مع حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا. وتحالفت الوحدات على مدى سنوات مع الولايات المتحدة في قتال تنظيم داعش.