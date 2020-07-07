رسميًا.. الولايات المتحدة تنسحب من منظمة الصحة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أطلقت الولايات المتحدة رسميًا عملية انسحابها من منظمة الصحة العالمية، وذلك بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد بسحب بلاده من الهيئة على خلفية إدارتها لأزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت "فرانس برس"

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بانسحاب أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية منها اعتبارا من 6 يوليو 2021.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك أن الولايات المتحدة أبلغت المنظمة الأممية بقرارها.

وكان السناتور روبرت ميننديز، كبير الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية قد أعلن في تغريدة أن "الكونجرس تلقى إشعارًا بأن رئيس الولايات المتحدة سحب البلاد رسميًا من منظمة الصحة العالمية في خضم جائحة".

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وقال السناتور إن "وصف استجابة ترامب لكوفيد-19 بأنها فوضوية وغير متناسقة لا يفيها حقها".

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعراب مدير منظمة الصحة العالمية عن أمله بمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة رغم إعلان ترامب قطع العلاقة بين بلاده والمنظمة الأممية.

ومع استمرار تفشي كوفيد-19 علق دونالد ترامب، مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة التي يتهمها بالتساهل مع بكين.

ومنظمة الصحة تأسست في 1948 وتوظف سبعة آلاف شخص في كافة أنحاء العالم وتقوم بنشاطها بفضل مساهمات تقدمها الدول الأعضاء فيها وهبات من جهات خاصة.

ومع 893 مليون دولار خلال الفترة بين 2018-2019 اي 15% من موازنة المنظمة، تعد الولايات المتحدة أول جهة مساهمة فيها قبل مؤسسة بيل وميليندا جيتس، أول مساهم خاص، ومؤسسة اللقاح "جافي" وبريطانيا وألمانيا قبل الصين مع 86 مليون دولار.