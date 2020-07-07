السفارة الألمانية بالقاهرة تنعي الفريق محمد العصار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

نعت سفارة ألمانيا بالقاهرة، ببالغ الحزن والأسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق محمد العصار، الذي وافته المنية أمس.

وذكرت السفارة - في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء- أن الدكتور سيريل نون السفير الألماني لدى مصر أرسل برقية عزاء إلى الحكومة المصرية، أعرب خلالها عن خالص التعازي القلبية للحكومة وللشعب المصري ولعائلة وأصدقاء الفقيد.

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