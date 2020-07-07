قائد الجيش الليبي: لا تنازل عن خروج الغزاة الأتراك ومرتزقتهم من البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، إنه لا تنازل عن خروج الغزاة الأتراك والمرتزقة من ليبيا.
وتابع حفتر، في كلمة متلفزة له مساء اليوم الثلاثاء، ونقلتها فضائية "سكاي نيوز" عربية، أن العدوان التركي على ليبيا، يهدد وحدة بلاده واستقرار المنطقة بأثرها، مؤكدًا أن تركيا والإرهاب يهددان وجودهم.
وأكد أنهم مستمرون في بناء القوات المسلحة لحماية الأراضي الليبية من الغزو التركي وقطع الطريق أمام الإرهاب.
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