حكومة الوفاق الليبيّة تتوعّد بالردّ على قصف قاعدة "الوطية" "في الوقت والمكان المناسبين

قالت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق إن الرد الرادع على قصف الطيران الأجنبي الداعم لقوات القيادة العامة لقاعدة الوطية الجوية «سيكون في الوقت والمكان المناسبين».

وأشارت الوزارة إلى أن القصف «محاولة بائسة لتحقيق نصر معنوي ردا على الانتصارات المتتالية» التي حققتها قوات حكومة الوفاق، حسب بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، اليوم الإثنين.

ولفتت إلى أن الطيران الأجنبي الداعم لقوات القيادة العامة «نفذ عشرات الضربات الجوية على الغرب الليبي منذ أفريل 2019، وإستهدف تسع مرافق مدنية، ما تسبب في مقتل مواطنين وأجانب».

وتابعت أن التدخلات الداعمة لقوات القيادة العامة «تزيد حالة عدم الاستقرار وتعمق الخلافات وتقوض الجهود المبذولة لضمان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

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وأمس الأحد، صرح الناطق بإسم المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، مصطفى المجعي، بأن «قوات حكومة الوفاق تتجهز لخوض معركة حقيقية في سرت والجفرة».

ونسبت وكالة أنباء «الأناضول» التركية إلى مصدر فضل عدم نشر إسمه، القول إن القصف «لم يسفر عن خسائر بشرية، وإنما إستهدف بعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة والتي تم جلبها أخيرا لتعزيز القاعدة، من ضمنها منظومة للدفاع الجوي».