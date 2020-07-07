ليبيا / إنسحاب قوّاتٍ تركيّة من قاعدة "الوطية"

أفادت قناة "العربية" نقلا عن مصادر محلية، بمغادرة عدد كبير من القوات التركية من قاعدة "الوطية" الجوية الواقعة على مسافة 140 كلم جنوب غرب طرابلس.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب قد أعلن مساء الأحد، أن ضربات أخرى مماثلة ستنفذ قريبا على القاعدة.

وقال خلال لقاء مع العربية "نحن في حرب حقيقية مع تركيا التي لديها أطماع نفطية في ليبيا".

كما كشف أنه تم قصف رادارات ومنظومات دفاع تركية في الوطية، مضيفا أن الغارات إستهدفت أيضا رتلا عسكريا كان في طريقه لمنطقة الهلال النفطي، مؤكدا أن خسائر تركيا في المعدات العسكرية كانت كبيرة. ولفت إلى أن ضربة قاعدة الوطية، كانت موجعة لتركيا، بعد أن قصفت القاعدة بـ 9 غارات.

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أتى ذلك، بعد أن أكد مسؤول تركي رفيع المستوى طلب عدم ذكر إسمه، حصول القصف ووقوع خسائر ماديّة، لكن دون أن يشير إلى وقوع إصابات.

يذكر أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمني والعسكري بين طرابلس وأنقرة نهاية العام الماضي، إزداد النشاط والتواجد العسكري التركي في ليبيا.

وكانت حكومة الوفاق قد إستعادت قاعدة "الوطية" الجوية الاستراتيجية القريبة من الحدود التونسية في ماي الماضي، بعد محاصرتها لشهرين وإستهدافها بغارات جوية كثيفة.