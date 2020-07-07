عريقات والشيخ خالد آل خليفة: لا لتغيير مبادرة السلام العربية

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، والشيخ خالد بن محمد ال خليفة المستشار الدبلوماسي لعاهل البحرين، أنه لا لتغيير لمبادرة السلام العربية، ووجوب إنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود ١٩٦٧. أنه لا لتغيير لمبادرة السلام العربية، ووجوب إنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود ١٩٦٧.

وذكرت وكالة الفلسطينية (وفا)، أن الجانبين أكدا خلال محادثة هاتفية وحوار معمق، اليوم /الثلاثاء/، على رفض إعلان الضم وسياسة التوسيع الاستيطاني الإسرائيلي.

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