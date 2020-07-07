أميركا تعلن عن رقم واتساب للإبلاغ عن أنشطة الحرس الثوري

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، وضع رقم لحساب واتساب للإبلاغ عن أنشطة الحرس الثوري في الدول العربية، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية.

وقالت الصفحة العربية لوزارة الخارجية الأميركية على تويتر إنه "بفضل الأنشطة التمويلية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يرتكب هذا التنظيم جرائم بشعة

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ضد الأبرياء في البلدان العربية".

وأضافت "تواصل معنا على رقم الواتساب أو تليغرام إن كانت لديك معلومات عن أنشطة هذا التنظيم الإجرامي".

ورقم الواتساب هو: 2022941037 001. أما حساب تليغرام فهو: [email protected]