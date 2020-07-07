رئيس البرازيل يعترف بإصابته بكورونا

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه بصحة جيدة رغم معاناته من الحمى، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية.

وخضع الرئيس الشعبوي اليميني، الذي قلل في

السابق من خطورة الفيروس، واصفا إياه بأنه "إنفلونزا بسيطة"، للفحص، الاثنين، بعد ظهور الأعراض عليه.

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وقال بولسونارو في المقابلة التي بثتها قناة (تي.في برازيل) الحكومية، إنه بدأ يشعر

بالتعب، الأحد الماضي، وإنه تناول عقار هايدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، الذي لم تثبت فعاليته في علاج مرض كوفيد-19.

وتشهد البرازيل ثاني أكبر تفش للمرض في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ سجلت هذه الدولة، وهي الأكبر في أميركا اللاتينية، أكثرمن 1.6 مليون حالة إصابة مؤكدة بالمرض و65 ألف وفاة.