أمريكا تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية

نقلت شبكة سكاي نيوز عن عضو بارز في الكونغرس الأميركي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة انسحبت رسميا من منظمة الصحة العالمية، وسط جائحة كورونا التي لا تزال تعصف بالعديد من الدول، وفي صدارتها أميركا.

وقال السيناتور روبرت ميننديز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، أن "الكونغرس تلقى إشعارا بأن رئيس الولايات المتحدة سحب البلاد رسميا من منظمة الصحة العالمية في خضم جائحة" كورونا.

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ويأتي انسحاب الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية، تنفيذا لتهديدات

سابقة للهيئة الأممية، على خلفية إدارتها لأزمة فيروس كورونا، وفق ما أعلن السيناتور الأميركي الثلاثاء.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وجه لمنظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة اتهامات بالفشل في إدارة أزمة فيروس كورونا، كما انتقد تعاملها مع الصين، لا سيما منذ بداية انتشار الوباء.