فلسطين: تسجيل 171 حالة وفاة و3391 اصابة بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 171 حالة وفاة، و3391 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين آبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. آبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل1457حالة تعافٍ في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم.

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