الصحة المغربية: 228 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة المغربية 228 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 14607 حالات، وثلاث حالات وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 240 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. حالات وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 240 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة المغربية - في بيان اليوم الثلاثاء أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية، بلغ 786722 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

وذكر البيان تسجيل 466 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 10639 متعافيا. بيان اليوم الثلاثاء أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية، بلغ 786722 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.وذكر البيان تسجيل 466 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 10639 متعافيا.

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