اخبار العالم

السعودية وبريطانيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع نظيره البريطاني

دومينيك راب، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وذكرت وكالة الأنباء أن الجانبين بحثا أيضا مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية وبريطانيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا