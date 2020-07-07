السعودية وبريطانيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع نظيره البريطاني

دومينيك راب، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا أيضا مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.