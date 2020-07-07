كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب: سنضغط من أجل إعادة فتح المدارس في الخريف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واضاف ترامب، خلال تصريحاته، مساء اليوم الثلاثاء: "على الرغم من الزيادة المطردة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد".
وقال ترامب في حدث في البيت الأبيض لمناقشة إعادة فتح المدارس، إن بعض الأشخاص يريدون إبقاء المدارس مغلقة لأسباب سياسية.
وقال ترامب: "مستحيل، لذا سنضغط بشدة على المحافظين وعلى الجميع لفتح المدارس".
وسبق أن أخطر ترامب الكونجرس، بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.
وأكد السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز على "تويتر" اليوم الثلاثاء، تلقي الكونغرس بلاغا رسميا من الرئيس بهذا الصدد.
وانتقد مينينديز ترامب على القيام بذلك أثناء الوباء العالمي، مضيفا أن تعامل ترامب مع أزمة فيروس كورونا كان "فوضويا" وأنه "لن يحمي مصالح الولايات المتحدة ولا حياة الأمريكيين".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في أواخر مايو الماضي لعدم تلبيتها للمطالب الأمريكية بشأن إصلاح المنظمة.
واتهم ترامب المنظمة العالمية بالانحياز للصين وسوء التعامل مع أزمة فيروس كورونا.