كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمن الروسي يعتقل مسؤولا بوكالة الفضاء بتهمة التجسس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت قوات الأمن الروسية، اليوم الثلاثاء، صحفيا سابقا، ويعمل حاليا مساعدا لمدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) واتهمته بالخيانة ونقل أسرارا عسكرية إلى قوة بحلف شمال الأطلسي.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن سافرونوف نفى خلال استجوابه نقل أسرار خاصة بالدولة الروسية لقوة أجنبية.

وكان سافرونوف يغطي الشؤون العسكرية لصحيفتين حكوميتين، ويواجه حال إدانته حكما بالسجن تصل مدته إلى عشرين عاما.

وفي لقطات مصورة كشف عنها جهاز الأمن الروسي (إف.إس.بي)، ظهر ضباط مسلحون وهم يعتقلون إيفان سافرونوف خارج شقته في موسكو بعد أن فتشوه.

واتهم (إف.إس.بي) سافرونوف بالعمل لحساب جهاز مخابرات أجنبي لم يحدده.

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وقال "قام سافرونوف خلال تنفيذه مهام لصالح أجهزة مخابرات دول بحلف شمال الأطلسي بجمع أسرار ومعلومات عن التعاون العسكري الفني وبشأن الدفاع والأمن في الاتحاد الروسي وتسليمها لممثلي هذه الأجهزة".

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه لا يعتقد بأن التهم متعلقة بعمل سافرونوف كصحفي.