الولايات المتحدة تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية

أعلن السيناتور في الكونجرس الأمريكي، روبرت ميننديز، مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات الأمريكية تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية.

وأخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وانتقد مينينديز ترامب على القيام بذلك أثناء الوباء العالمي، مضيفا أن تعامل ترامب مع أزمة فيروس كورونا كان "فوضويا" وأنه "لن يحمي مصالح الولايات المتحدة ولا حياة الأمريكيين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في أواخر مايو الماضي لعدم تلبيتها للمطالب الأمريكية بشأن إصلاح المنظمة.

واتهم ترامب المنظمة العالمية بالانحياز للصين وسوء التعامل مع أزمة فيروس كورونا.