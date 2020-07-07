كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل 14 مدنيا بهجوم على مستشفى توليد في كابل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر هجوم شنه مسلحون على مستشفى توليد في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 14 مدنيا بينهم رضيعان، جراءحسب وسائل إعلام نقلا عن سكان ومسؤولين أمنيين.

وذكرت جريدة "الشرق الأوسط" أن الهجوم الذي تعرض له مستشفى الولادة الواقع في منطقة دشت بارشي في غرب كابل، بدأ بانفجارات وإطلاق نار بالقرب من المستشفى.

فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الداخلية الأفغانية قولها إن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 مدنيا، بينهم رضيعان من حديثي الولادة، إضافة إلى إصابة 15 شخصا في الاشتباكات التي انتهت بمقتل جميع المهاجمين بعد خمس ساعات من اندلاعها.

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وأوضحت وزارة الداخلية أن أربعة انتحاريين كانوا يرتدون زيا عسكريا، اقتحموا المستشفى، وقد قُتلوا جميعا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، طارق عريان، إن القوات الأفغانية أنقذت أكثر من 40 شخصا من المستشفى.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن مصادر أمنية قولها إن ثمة بيت ضيافة يوجد خلف المستشفى، وهناك أجانب يعيشون فيه، مضيفة أن "المهاجمين كانوا يحاولون دخول بيت الضيافة من خلال المستشفى".