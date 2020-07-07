كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: يوجد "دليل" على احتمال انتقال كورونا عبر الهواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرت منظمة الصحة العالمية لأول مرة بظهور "دليل"، باحتمال انتشار كورونا عبر جسيمات صغيرة جدا في الهواء، بعد يومين من حث علماء لها على تحديث إرشاداتها حول كيفية انتشار كوفيد-19.

قالت الخبيرة بالمنظمة بينيديتا إليغرانتسي في مؤتمر صحفي في جنيف، إن "المنظمة تعتقد أنها كانت منفتحة على الأدلة على طرق انتقال الفيروس المستجد".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مقالا السبت الماضي، ذكرت فيه، أن "239 عالما في أكثر من 30 دولة طرحوا الأدلة في رسالة مفتوحة إلى المنظمة، قالوا فيها إنه (تبين أن الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها)".

وتواجه منظمة الصحة العالمية انتقادات بشأن استجابتها وتعاملها مع فيروس كورونا، وكذلك دعوات بالإصلاح وتهديد أمريكي بقطع التمويل والانسحاب بالكامل.