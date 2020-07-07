إنتر ميلان يرغب في ضم نجم ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه بالحصول على توقيع أحد اللاعبين المميزين في صفوف جاره ميلان.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن إنتر أراد التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي نجم ميلان، الصيف الماضي، إلا أن الرد جاء بالرفض من قبل إدارة الروسونيري.

وكانت خطة إنتر لضم كيسي، الصيف الماضي، تعتمد على عقد صفقة تبادلية مع ميلان تتضمن ماتياس فيتشينو أو رادجا ناينغولان.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إنتر جدد اهتمامه بضم كيسي هذا الموسم بطلب من المدرب أنطونيو كونتي، الذي يرى اللاعب الإيفواري مثاليًا لإضافة التوازن إلى وسط ملعب النيراتزوري.

وذكر الموقع الإيطالي أن ميلان يقيم كيسي بـ25 مليون يورو، ومن الصعب على إنتر دفع هذا الرقم إلا عقب بيع فيتشينو وروبيرتو جاليارديني.