كوتينيو يظهر في نابولي ويثير الجدل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة إلى بايرن ميونخ، تواجد في مدينة نابولي الإيطالي، ما أثار الجدل حول إمكانية رحيله لصفوف البارتينوبي.

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ بانتهاء الموسم الحالي، وسيعود بعد ذلك إلى برشلونة، الذي يرفض الإبقاء عليه ضمن صفوفه.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد شوهد كوتينيو في مدينة نابولي، حيث وصل أمس الإثنين، ومن المقرر أن يقيم هناك لعدة أيام.

وأشارت إلى أن كوتينيو تجول في وسط المدينة مع مواطنه آلان نجم نابولي، والذي التقى به مرة وحيدة في منتخب البرازيل، وذهب الثنائي لمطعم ياباني.

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وألمحت الصحيفة إلى إمكانية إبرام صفقة تبادلية تقضي برحيل كوتينيو إلى نابولي، مقابل انتقال فابيان روز لاعب الفريق الإيطالي إلى برشلونة.

أما وسائل الإعلام الإيطالية أشارت إلى أن زيارة كوتينيو إلى نابولي، ترجع فقط إلى صداقته مع آلان.

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي في مباراة الإياب لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والتي تم تأجيلها بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.