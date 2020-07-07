الولايات المتحدة تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انسحبت الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية، منفّذة تهديدها للهيئة الأممية على خلفية إدارتها لأزمة فيروس كورونا، وفق ما أعلن سناتور أميركي، اليوم الثلاثاء.

وجاء في تغريدة لكبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، السناتور روبرت ميننديز، أن "الكونغرس تلقى إخطارا بأن رئيس الولايات المتحدة سحب البلاد رسميا من منظمة الصحة العالمية في خضم جائحة".

وأضاف أن هذه الخطوة من إدارة ترامب ستترك الإدارة الأميركية "مريضة ووحيدة".

ومن جهة أخرى، صرح مسؤول في البيت الأبيض رفض الكشف عن اسمه، أن الانسحاب الأميركي من منظمة الصحة العالمية سيكون ساريا اعتبارا من يوم الإثنين، وأنه تم إرسال الإخطار الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

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وكان ترامب قد اتهم "الصحة العالمية" في 14 نيسان/ أبريل الماضي، بالفشل في مكافحة فيروس كورونا، والتقرب من الصين، معلنا تعليق الدعم المادي للمنظمة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية، أن تفشي فيروس كورونا آخذ في التسارع، وأن الوباء لم يصل إلى ذروته بعد، لافتة إلى أنه خلال عطلة الأسبوع الماضي سجل العالم أكثر من 400 ألف إصابة بالفيروس، مضيفا أن الوباء ينتشر بسرعة ويؤدي إلى الوفاة.

وأضاف مدير المنظمة أنه "سُجلت حتى الآن 11.4 مليون إصابة بالفيروس وفُقد أكثر من 535 ألف شخص، والتفشي لا يزال يتسارع ومن الواضح أننا لم نصل إلى ذروة الوباء"، وأشار إلى أنه رغم أن عدد الوفيات يبدو مستقرا على الصعيد العالمي، وأن بعض البلدان أحرزت تقدما كبيرا في الحد من ذلك، إلا أن حالات الوفاة لا تزال تزداد في بلدان أخرى.