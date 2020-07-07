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شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. واشنطن تنسحب من منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يوليه 2020
انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا، الثلاثاء، من منظمة الصحة العالمية، منفّذة تهديدها للهيئة الأممية على خلفية إدارتها لأزمة فيروس كورونا، وفق ما أعلن سناتور أمريكي.
وجاء في تغريدة للسناتور روبرت ميننديز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية أن "الكونحرس تلقى إشعارا بأن رئيس الولايات المتحدة سحب البلاد رسميا من منظمة الصحة العالمية في خضم جائحة كورونا".
وفي نهاية مايو/أيار الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارا بإنهاء العلاقة بين الولايات المتحدة.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، إن" الولايات المتحدة قررت إنهاء علاقتها مع منظمة الصحة العالمية، لأنها منظمة لم تقم بإصلاحاتها الملائمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".
وأكد ترامب مجددا على أن منظمة الصحة العالمية ضللت العالم حول فيروس كورونا.
وتواجه الولايات المتحدة تزايدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، حيث أعلن مدير "مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها" روبرت ريدفيلد، أنّ "خمسة أو ستّة أو سبعة أو ثمانية في المئة من الأمريكيّين أصيبوا، سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا".
وهذه الأرقام تعني أن أكثر من عشرين مليون شخص، وهو عدد أكبر بكثير من ذاك المعلن رسميًا والبالغ 2,4 مليون شخص.
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