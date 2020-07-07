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شكرا لقرائتكم خبر عن التميمي : هشام الهاشمي تلقى تهديدات بالقتل من كتائب حزب الله العراقية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يوليه 2020
قال زعيم تيار مواطنون العراقي، غيث التميمي، ان أن الخبير الأمني، هشام الهاشمي، تلقى تهديدات بالقتل من كتائب حزب الله العراقية .
واضاف في تغريدة له بتويتر، أن لديه وثائق عن الجهة المتورطة في اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد.
ونشر التميمي على تويتر، المحادثات التي جرت بينه وبين الهاشمي يخبره فيها الأخير بأنه تلقى تهديدات بالقتل من كتائب حزب الله العراقية.
وعلى الصعيد ذاته، كشف الإعلامي العراقي معن حبيب عن محادثة مع الهاشمي قبل أسبوع أبلغه فيها الأخير أنه تعرض أيضا للتهديدات بالقتل من كتائب حزب الله، وأكد خلالها "الهاشمي" إن هذه الكتائب جبناء لا يقدرون على فعل شىء.
ويتماشي ذلك مع ما قاله صحفي عراقي -طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"الحرة" الأمريكية- إن الهاشمي أبلغه في حديث هاتفي قبل أقل من أسبوعين على اغتياله بتلقيه بشكل دوري تهديدات بالقتل.
وتابع، أن التهديدات جاءت من المسؤول الأمني لمليشيا كتائب حزب الله، أبوعلي العسكري، الذي قال له حرفيا في آخر رسالة تهديد عبر الهاتف "سوف أقتلك في منزلك".
وكشفت مصادر عراقية النقاب، عن تعرض الخبير في الجماعات الإرهابية، هشام الهاشمي الذي اغتيل مساء الإثنين برصاص مجهولين شرقي بغداد عن تعرضه لتهديدات بالقتل من مليشيات موالية لإيران بالعراق، قبل أيام.
والهاشمي البالغ من العمر ٤٧ عاماً، خبير بشؤون الجماعات المسلحة، وملف تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى مواقفه المناهضة للفساد المستشري في العراق، والفوضى الناجمة بسبب الميليشيات الموالية لإيران
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