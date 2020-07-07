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شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تنفق ملايين الدولارات على أضرحتها الدينية وشعبها يتضور جوعاً والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يوليه 2020
بالرغم من العقوبات التي تفرضها عليها واشنطن، والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها شعبها، لازالت إيران تنفق ملايين الدولارات على الأضرحة الدينية في العراق وسوريا لخدمة أيديولوجيته الدينية.
ونقل موقع راديو فرادا المعارض الذي يبث من العاصمة التشيكية براج عن محمد جلال مآب، رئيس مؤسسة إعادة إعمار العتبات المقدسة في إيران، قوله إنه على الرغم من وباء فيروس كورونا في العراق، فإن مشروع "باحة زينب" في مدينة كربلاء العراقية مستمر، مشيرا إلى أن صب الأعمدة الخرسانية يجري حاليا.
وأشار مآب إلى أن مسؤولين إيرانيين يبحثون مع نظرائهم في المدن الشيعية بالعراق، بما فيها النجف، البدء بمشاريع أخرى تتعلق بتلك الأضرحة.
كما أشار إلى أن المؤسسة استأنفت أعمالها في ملاذ السيدة زينب في دمشق، في إشارة واضحة إلى عدم توقف طهران عن الاستمرار في تلك المشاريع رغم الأزمة الخانقة التي تعيشها
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