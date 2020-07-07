شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أمريكا تخرج من منظمة الصحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

صرح مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بخروج واشنطن من منظمة الصحة العالمية. وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

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