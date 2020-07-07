علي الحمادي: فخور لأني عراقي.. اللعب في البريمرليج هدفي منذ الطفولة

يذكر ان حمادي وقع على عقده الجديد مع سوانزي في الثاني من تموز.

وقال الحمادي في حديث للسومرية نيوز، "سعيد بتوقيعي مع سوانزي وفخور لاني عراقي، طموحي ان اقدم افضل ما لدي في الموسم القادم لمساعدة فريقي سوانزي، كذلك كي اثبت بأني لاعب امتلك مؤهلات اللعب في البريميرليج".



وأضاف ان "اللعب في البريميرليج ليس حلماً ولكن هو هدف وقرار اتخذته وانا عمري لا يتجاوز 8 سنوات، وهو ان العب في احد اندية البريميرليج ان شاء الله واطمح ان يكون من خلال سوانزي ستي الذي اتمنى له الصعود للدوري الممتاز الموسم القادم".

وأوضح "تمثيل المنتخب الوطني العراقي هو شرف وحلم وطموح كل لاعب، انا أستطيع ان اتحكم بما أقدمه في الملعب من مستوى فني ولعب".

وتابع "سأقدم أفضل ما لدي ان شاء الله، تبقى مسالة الاستدعاء للمنتخب الوطني العراقي مسألة تخص الكادر التدريبي والفني للمنتخب كل التقدير والاحترام لهم".



وعن استدعائه لصفوف منتخب الشباب، أكد الحمادي "سأقاتل من اجل الاسهام بتحقيق نتائج طيبة مع ليوث الرافدين، لاسيما التنافس للوصول الى ادوار متقدمة في البطولة وخطف كاس بطولة اسيا للشباب وان شاء الله سنفرح الجماهير العراقية التي تستحق تقديم الافضل وفاء منا لهذا الجمهور الرائع".