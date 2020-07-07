رياضة 2020-07-07 | 21:04 6,334 مشاهدة غازل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جمهوره العراقي عبر حسابه الرسمي على "تويتر". ونشر الحساب الرسمي للنادي النطاق باللغة العربية صورة لنجمه البرتغالي برونو فيرنانديز وكتب عليها "ولو خيروني بالبشر اختار بس أنت". وهذه الكلمات مقتبسة من اغنية الفنان العراقي سيف نبيل "غلاي انت". وتفاعل الجمهور العراقي مع التغريدة التي حصدت حتى لحظة كتابة الخبر الف اعجاباً و237 إعادة تغريد. وتفاعل الجمهور العراقي مع التغريدة التي حصدت حتى لحظة كتابة الخبر الف اعجاباً و237 إعادة تغريد. المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يغازل جمهوره العراقي بأغنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.