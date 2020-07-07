واشنطن تعتبر إيران أكبر تهديد لأمن وسلام الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن النظام الإيراني يمثل أكبر تهديد للسلام والأمن في الشرق الأوسط، بينما يزعم أنه "يريد علاقات جيدة مع جيرانه".



وقال المتحدث باسم الوزارة الخارجية لمجلة "نيوزويك" الأمريكية: "تدعي إيران أنها تريد علاقات جيدة مع جيرانها، لكنها تواصل تهديدها بمستويات أكبر من العنف".

وأضاف: "إيران هي أكبر تهديد للسلم والأمن في الشرق الأوسط. مثل هذه التصريحات تظهر بوضوح أن فيلق الحرس الثوري وقادته يشكلون قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة".

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يأتي ذلك ردا على مزاعم الجيش الإيراني، بأنه يبنى ما يطلق عليها "مدن صواريخ" في مواقع تحت الأرض في الخليج، لتهديد منافسيه في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنجسيري قوله، الأحد، إن "فيلق الحرس الثوري لديه مواقع صواريخ برية وبحرية على السواحل الجنوبية للبلاد".

ومن حين لآخر، تعرض إيران سلسلة مترامية الأطراف من الأنفاق تحت الأرض ومراكز القيادة المشاركة في برنامج الصواريخ الإيراني.

وبينما يحاول بعض المحللين تحديد الموقع الجغرافي لهذه المنشآت، اعترف تنجسيري بأن أعداء إيران على علم بمواقع الصواريخ المخفية للجيش، لكنه قال إن لديهم "معلومات غير دقيقة"