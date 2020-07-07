شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنويه مهم من وزارة الصحة الإماراتية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عناية الجمهور الكريم بضرورة تحري الدقة واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية في الإمارات، وعدم تداول الإشاعات أو أية معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية.



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