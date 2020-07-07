سبورتينغ لشبونة “يعلن” قرب التعاقد مع مدافع “الأسود”

كشف موقع “فيتشاخيس” المتخصص في سوق الانتقالات العالمية أن مدافع المنتخب الوطني وريال بيتيس الاسباني زهير فضال أصبح قريبا من الالتحاق بفريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
وشدد المصدر ذاته، نقلا عن يومية “أ بولا” البرتغالية، أن فريق سبورتينغ لشبونة مهتم بالاستفادة من خدمات الدولي المغربي زهير فضال لتعزيز صفوفه خلال الموسم المقبل.
وأكد المصدر ذاته أن فضال تلقى تأكيدا بضمه من طرف مسؤولي فريق سبورتينغ لشبونة، مبرزا في السياق ذاته أن خطوات قليلة تفصله عن الالتحاق بالعملاق البرتغالي مع نهاية الموسم الجاري.
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