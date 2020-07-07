كورونا تنتشر في “المناطق غير الموبوءة” والحصيلة الجديدة تمس 9 جهات بالمملكة- التوزيع الجغرافي

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، والتي كشفت عن 228 حالة إضافية، بـ9 من جهات المملكة، حيث لوحظ تسارع عدد الإصابات في بعض الأقاليم التي لم يكتشف فيها الوباء إلا مؤخرا لاسيما في جرادة بالشرق، وعدد من مناطق الجنوب.

وسجلت أكبر حصيلة، بجهة الدار البيضاء سطات والتي تأكدت بها 47 حالة جديدة، منها 38 حالة بمدينة الدار البيضاء، و9 حالات بمديونة، كما سجلت طنجة تطوان الحسيمة، تأكيد 44 حالة جديدة، 19 منها بتطوان، 10 بطنجة، 9 بالفحص أنجرة، 5 بوزان، وحالة واحدة بالمضيق.

كما سجلت41 حالة بجهة فاس مكناس، كلها بعمالة فاس، و28 بالعيون الساقية الحمراء، كلها بالعيون، فيما سجلت كلميم واد نون 22 حالة، منها 17 حالة بطانطان، و4 بكلميم، وحالة واحدة بآسا.

أما بمراكش آسفي فسجلت 21 حالة، منها 6 بمراكش، و8 بآسفي، و7 بالحوز، فيما سجلت الجهة الشرقية 11 حالة كلها بإقليم جرادة، فيما سجلت بني ملال خنيفرة 9 حالات كلها بإقليم خنيفرة، كما سجلت 5 حالات بالرباط سلا القنطيرة كلها بإقليم سيدي سليمان.

وبذلك إرتفع إجمالي حالات الإصابة بالوباء منذ بدأ الازمة في المملكة إلى 14607، لازالت 3728 منها قيد العلاج، فيما بلغ عدد المخالطين الذين تم تتبعهم منذ البداية إلى 78 ألف شخص لازال أكثر من 16 ألف منهم قيد التتبع الصحي.