حصيلة جديدة لكورونا بالمغرب.. 228 إصابة بكورونا و466 حالة شفاء و3 وفيات في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 228 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 14607 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 466 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الاثنين، إلى الساعة الخامسة من اليوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 10639 بنسبة 73 في المائة.

وأضافت المتحدثة تم تسجيل 3 وفيات خلال 24 ساعة، واحدة بكل من طنجة والدار البيضاء ومدينة كلميم، لترتفع الحصيلة إلى 240 حالة في الإجمالي بنسبة 1.6 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.