تعرض حارس إشبيلية توماس فاكليك لإصابة في الأنفاس الأخيرة من مباراة إيبار ستفرض عليه الغياب عما تبقى من مبارياته فريقه، الذي يواصل المنافسة من أجل ضمان مشاركة في عصبة الأبطال الأوروبية.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية المتخصصة، نقلا عن الطاقم الطبي للفريق الأندلسي، أن الحارس توماس تعرض لإصابة في قدمه اليسرى ستغيبه لما تبقى من مباريات الموسم الرياضي الجاري.

وشدد المصدر ذاته على كون الحارس المغربي ياسين بونو القادم من فريق خيرونا على سبيل الإعارة بات جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة حارس إشبيلية “تفتح” باب الرسمية في وجه حارس “الأسود” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.