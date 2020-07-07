خنيفرة.. السلطات تغلق حيا كاملا بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا – صور

عملت السلطات المحلية في تغسالين، إقليم خنيفرة، ليلة أمس الاثنين، على إغلاق أحد الشوارع في المنطقة، للحد من انتشار “كوفيد-19″، بعد تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا.

وحسب مصادر محلية، فإن السلطات أغلقت الحي المذكور بشكل كامل، مع إحصاء عدد من المخالطين للحالات المسجلة “25 شخصا”، من بينهم طفلان، وإخضاعهم للتحاليل المخبرية الاحترازية.

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وكانت التحاليل المخبرية قد أكدت، أمس، عودة كورونا إلى إقليم خنيفرة، بعد إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا من إقليم خنيفرة، بينهم طفلان، يبلغان من العمر 5 و11 السنة، وهما من مخالطي مصابة بفيروس كورونا في مدينة إفران.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كوفيد 19 في جهة بني ملال – خنيفرة إلى 158 إصابة مؤكدة، منذ إنطلاق الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة، التي تتلقى العلاج، 25 حالة في الجهة.