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خنيفرة.. السلطات تغلق حيا كاملا بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا – صور

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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عملت السلطات المحلية في تغسالين، إقليم خنيفرة، ليلة أمس الاثنين، على إغلاق أحد الشوارع في المنطقة، للحد من انتشار “كوفيد-19″، بعد تسجيل 4 إصابات بفيروس .

وحسب مصادر محلية، فإن السلطات أغلقت الحي المذكور بشكل كامل، مع إحصاء عدد من المخالطين للحالات المسجلة “25 شخصا”، من بينهم طفلان، وإخضاعهم للتحاليل المخبرية الاحترازية.

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وكانت التحاليل المخبرية قد أكدت، أمس، عودة كورونا إلى إقليم خنيفرة، بعد إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا من إقليم خنيفرة، بينهم طفلان، يبلغان من العمر 5 و11 السنة، وهما من مخالطي مصابة بفيروس كورونا في مدينة إفران.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كوفيد 19 في جهة بني ملال – خنيفرة إلى 158 إصابة مؤكدة، منذ إنطلاق الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة، التي تتلقى العلاج، 25 حالة في الجهة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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