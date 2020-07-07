خنيفرة.. السلطات تغلق حيا كاملا بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا – صور

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عملت السلطات المحلية في تغسالين، إقليم خنيفرة، ليلة أمس الاثنين، على إغلاق أحد الشوارع في المنطقة، للحد من انتشار “كوفيد-19″، بعد تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا.
وحسب مصادر محلية، فإن السلطات أغلقت الحي المذكور بشكل كامل، مع إحصاء عدد من المخالطين للحالات المسجلة “25 شخصا”، من بينهم طفلان، وإخضاعهم للتحاليل المخبرية الاحترازية.
وكانت التحاليل المخبرية قد أكدت، أمس، عودة كورونا إلى إقليم خنيفرة، بعد إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا من إقليم خنيفرة، بينهم طفلان، يبلغان من العمر 5 و11 السنة، وهما من مخالطي مصابة بفيروس كورونا في مدينة إفران.
وارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كوفيد 19 في جهة بني ملال – خنيفرة إلى 158 إصابة مؤكدة، منذ إنطلاق الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة، التي تتلقى العلاج، 25 حالة في الجهة.
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