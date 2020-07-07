تسجيل 13 حالة إصابة جديدة في كورونا أغلبها في تعز اليمنية

الثلاثاء 7 يوليه 2020

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الماضية أغلبها في محافظة تعز .



وبحسب اللجنة فإن الإصابات توزعت على 7 في تعز و4 في حضرموت، وحالة في لحج ومثلها في الضالع .

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كما سجلت اللجنة 3 حالات وفاة منها حالتين في تعز، وحالة في حضرموت .

وقالت اللجنة أنه جرى تسجيل 16 حالة شفاء من الفيروس، منها 9 حالات في تعز، و3 في حضرموت ومثلها في الضالع وحالة في لحج .

وبإحصائية اليوم، ترتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المحافظات المحررة إلى 1297 حالة، تعافى منها 591 حالة وتوفي 348 حالة