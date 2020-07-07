شيخ الأزهر ورئيس أساقفة كانتربري: كورونا أظهر الحاجة للعمل المشترك

الثلاثاء 7 يوليه 2020

بحث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، مع الدكتور جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري، سبل تطوير العلاقات وتعزيز الحوار بين الجانبين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الجانبان أن وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19) أظهر حاجة الإنسانية للعمل المشترك أكثر من أي وقت مضى، وأبرز أهمية دور القادة الدينيين، وضرورة التعاون بينهم في وقت الأزمات.

Advertisements

وأعرب الإمام الأكبر عن مساندته لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في مناطق الصراعات، ودعم اللاجئين والفئات الأكثر تضررا من الوباء، وترحيبه بقرار مجلس الأمن الأخير في هذا الصدد.

من جانبه، أشاد رئيس أساقفة كانتربري بالعلاقات الاستراتيجية بين الأزهر الشريف وكانتربري، مشيرا إلى تجربة شباب "صناع السلام" بين المؤسستين، كونها تجربة مثمرة أظهرت مدى أهمية التقارب والتأثير الذي يمكن أن تحدثه المؤسستين، وخاصة بين فئة الشباب.

وأكد حرصه على استمرار هذه التجربة وإشراك مزيد من الشباب فيها من الشرق والغرب.