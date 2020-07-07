شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة أردوغان تفرض جرعة سعرية جديدة على الوقود في تركيا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يوليه 2020

فرضت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جرعة سعرية جديدة، تمثلت برفع أسعار الوقود للمرة الثانية في أقل من أسبوع، الأمر الذي وصفة مراقبون بأنه تضييق ممنهج ضد المعارضين لسياسات الرئيس رجب أردوغان.



وأعلن اتحاد أصحاب محطات توليد الطاقة في تركيا، اليوم الاثنين، عن زيادة جديدة في أسعار الديزل، ليسجل لتر الديزل زيادة بقيمة 10 قروش اعتبارًا من منتصف الليل، وذلك بعد أقل من مرور أسبوع على أخر زيادة في أسعاد الوقود.

ووفق بيان "الاتحاد" فأن سعر لتر الديزل ارتفع بمقدار 10 قروش، ليصبح سعر بيع اللتر بإسطنبول 5.89 ليرة تركية بدلًا من 5.82 ليرة، مشيرة إلى أن الأسعار قد تختلف قليلاً بين تجار الوقود والمدن بالمحافظات المختلفة.

وتأتي الزيادة بعد أيام من إعلان الاتحاد أرتفاع أسعار الوقود في تركيا يوم 2 يوليو الجاري، إذ سجلت أسعار البنزين ارتفاعًا بقيمة 11 قرشًا، بينما سجلت أسعار الديزل ارتفاعًا بقيمة 10 قروش.

وذكر البيان أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ مع الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، 7 يوليو/تموز الجاري.

كما رفعت السلطات التركية، في 23 يونيو/حزيران المنصرم، أسعار البنزين بمقدار 24 قرشًا، وأسعار الديزل بمقدار 23 قرشًا.

وفي التاسع من الشهر نفسه، رفعت أسعار البنزين 37 قرشًا، والديزل 32 قرشًا، وذلك بعد زيادة في 3 يونيو، على أسعار الغاز المسال للسيارات بمقدار 19 قرشًا للمتر المكعب الواحد.

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وفي 19 مايو/أيار المنصرم، رفعت تركيا أسعار البنزين بمقدار 13 قرشًا للتر الواحد، وأسعار الديزل بمقدار 8 قروش.

وفي 16 مايو أيضًا، كانت تركيا قد رفعت أسعار البنزين بمقدار 9 قروش للتر الواحد، فيما رفعت أسعار الديزل بمقدار 11 قرشًا؛ وكانت هذه الزيادة الخامسة من نوعها خلال أسبوع واحد، بعد زيادة مماثلة في 9 من الشهر نفسه بمقدار 15 قرشًا للتر البنزين، و13 قرشًا للديزل.

وسبق أن شهدت أسعار البنزين في 30 أبريل/نيسان المنصرم زيادة بمقدار 16 قرشًا، وبمقدار 7 قروش في 4 مايو/أيار، وبمقدار 5 قروش في 5 من الشهر نفسه.

أما بالنسبة للديزل فقد سبق وأن زادت بمقدار 16 قرشًا يوم 4 مايو، وأخرى بـ5 قروش يوم 5 من الشهر نفسه.

وتأتي هذه الزيادة الأخيرة في وقت يعاني فيه الأتراك من وطأة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

كما يأتي ارتفاع الأسعار والضرائب في تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

وارتفعت أسعار الكهرباء مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي بنقدار 14.90%، وذلك بعد شهرين فقط من زيادة سابقة اقرت في مطلع يوليو/تموز وقدرت بـ15%.

وشهدت أسعار غاز المنازل هي الأخرى زيادة على مدار 2019 زيادات قدرت بـ53.8%