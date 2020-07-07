شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "استثمر في دبي" للترويج العقاري والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يوليه 2020

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، مبادرتها الجديدة "استثمر في دبي" تحت شعار "مناقشة الفرص الناشئة في دبي كوجهة استثمارية عقارية".



تهدف المبادرة إلى إبراز مكانة دبي على خريطة العالم العقارية وتسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية العقارية من خلال منصة افتراضية مأتمه تضم جميع الفئات التي تعمل ﻓﻲ هذا المجال مثل المطورين والمستثمرين والوسطاء العقاريين وربطهم بالمستثمرين حول العالم.

وشهد إطلاق المبادرة، التي تم بثها مباشرة عبر منصة إلكترونية إفتراضية، عدد من المطورين العقاريين وممثلين عن القطاع المصرفي ومجموعة من شركاء الدائرة والإعلاميين.

وقال سلطان بطي بن مجرن في كلمته أمام المشاركين في الندوة الافتراضية.. " تسجل دبي نجاحات تعكس مرونة الأداء الحكومي في كل الأوقات ما يؤهلها للدخول إلى مرحلة مهمة تظهر قوة بيئتها العقارية وجاذبيتها".

وتابع:" هنا تبرز الحاجة إلى الجمع بين الرؤى وتقريب التواصل مع العقول العقارية الفذة من شتى أنحاء العالم إلى جانب تسخير الأدوات والإمكانات لنساهم جميعا في صياغة المستقبل العقاري بما يعزز من استدامة نجاحاتنا ودعم ريادة سوق دبي العقاري عالميا".

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أضاف: إن المبادرة الجديدة تواكب المتغيرات الحالية في السوق العقاري وتهدف إلى الترويج لدبي وتنوع الثقافات والجنسيات وتركز من جهة أخرى على سوق دبي وجاذبيته وما يوفره من معرفة عقارية وخدمات متميزة لجميع المستثمرين.

ولفت إلى أن هذه المبادرة ستعمل على دفع عجلة الترويج واستقطاب وجذب الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي للإمارة بالاعتماد على هذه المنصة الافتراضية وتأكيد الثقة في جاذبية القطاع العقاري في الإمارة.

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وفي كلمتها أمام المشاركين في حفل الإطلاق الافتراضي قالت ماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في "أراضي دبي".. " سنركز من خلال مبادرتنا الجديدة على دعوة أبرز الخبراء العقاريين للعمل معا عبر هذه المنصة من جميع أنحاء العالم لبناء العلاقات الجديدة والإسهام في جذب الاستثمارات العقارية".

وتابعت:" وذلك من أجل بناء مدينة عالمية استثنائية بكل المقاييس وإبراز سماتها واستثمار جهودنا المخلصة لتحقيق أهداف سامية كي نسترشد بها للتحرك نحو المستقبل بثقة راسخة والتسلح بالقوة التي اكتسبناها من التعامل مع كافة التحديات التي تجاوزناها".

وأضافت " لقد أثبتت دبي على مدى السنوات القليلة الماضية مكانتها المرموقة لتصبح مركزا استثماريا عالميا وواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم".

وتابعت:" سنواصل التزامنا إزاء ازدهارها لتظل البوابة الاستثمارية الأمثل من خلال التواصل مع أبرز المؤسسات المحلية والدولية والخبراء الأكثر تميزا".

وأوضحت أن دبي تمكنت خلال المرحلة الحالية التي تشهد تفشي جائحة "كورونا "من التأكيد على جدارتها كواحدة من أفضل المدن أداء حيث شهدنا معا ما تمتاز به من نجاح واستقرار مالي إضافة إلى مرونة الأداء الحكومي.

وتابعت: وبدورنا نغتنم هذه الفرصة الفريدة لتعزيز علاقاتنا الدولية وممارساتها العقارية بالاعتماد على العقول المستنيرة والمتميزة عالميا.

ويتطلع القائمون على المبادرة إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة بما في ذلك تمكين المستثمرين في السوق العقاري لتسهم المنصة الجديدة في تطوير أعمالهم وتنظيم الحصول على الخدمات المميزة والشاملة في المجال العقاري.

فيما ستلعب المبادرة أيضا دورا مهما في تسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية العقارية المتنوعة وترسيخ الثقة في جاذبية القطاع العقاري في الإمارة. وستنطلق المبادرة من دبي إلى جميع أنحاء دول العالم التي تتطلع لبدء الاستثمار أو العيش في دبي.

وتعكس المبادرة حرص الدائرة الدائم للحفاظ على المكانة الرائدة التي حققتها إمارة دﺑﻲ ﻓﻲ السوق العقاري لاسيما وأنها ستركز على تقديم أحدث الخدمات وتسهيل التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص وتمكين كافة الأطراف من العمل معا بأقصى كفاءة ممكنة من أجل تحقيق التطوير الدائم.