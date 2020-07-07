- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يوليه 2020
أعلن رئيس البرازيل جايير بولسونارو، الثلاثاء، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، بعد أن جاءت نتائج فحوص سابقة سلبية قبل أسابيع.
وقال بولسونارو (65 عاما) في مقابلة مع قنوات تلفزة عدة بعدما شعر بارتفاع حرارته الإثنين "تلقيت للتو النتيجة الإيجابية" للفحص.
وأصبحت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد في عدد الوفيات خلف الولايات المتحدة.
ولا تزال السيطرة على انتشار الوباء أمرا بعيد المنال في البرازيل عقب 4 أشهر من تسجيل أول إصابة، في 26 فبراير/ شباط، بمدينة ساو باولو التي استأنفت النشاط الاقتصادي والتجاري على غرار ريو دي جانيرو.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.