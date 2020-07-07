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الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يوليه 2020

أعلن رئيس البرازيل جايير بولسونارو، الثلاثاء، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، بعد أن جاءت نتائج فحوص سابقة سلبية قبل أسابيع.

 

وقال بولسونارو (65 عاما) في مقابلة مع قنوات تلفزة عدة بعدما شعر بارتفاع حرارته الإثنين "تلقيت للتو النتيجة الإيجابية" للفحص.

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وأصبحت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا من في عدد الوفيات خلف الولايات المتحدة.

 

ولا تزال السيطرة على انتشار الوباء أمرا بعيد المنال في البرازيل عقب 4 أشهر من تسجيل أول إصابة، في 26 فبراير/ شباط، بمدينة ساو باولو التي استأنفت النشاط الاقتصادي والتجاري على غرار ريو دي جانيرو.

 

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