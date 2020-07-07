شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انفجار هائل يهز طهران.. والسلطات: خطأ بشري والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:30 مساءً, 7 يوليو 2020 م المناطق_الرياض قالت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اليوم الثلاثاء: إنَّ شخصين قُتِلا في انفجار في مصنع بجنوب العاصمة طهران. وقال مسؤول محلي: «خطأ بشري تسبّب في انفجار بأحد المصانع وقُتل فيه شخصان وأصيب ثلاثة آخرون».

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