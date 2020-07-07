الرئاسة تنعى وزير الإنتاج الحربي .. السيسي يبحث خطط تأمين العمق الغربي لمصر والحدود مع ليبيا

القاهرة ـ وكالات: بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء أمس الاول مع عدد من المسؤولين بالحكومة المصرية خطط تأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا، والاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الاستراتيجية امتدادا للحدود الدولية لمصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس المصري بحث كذلك أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري “طيبة 1”. وكان الرئيس السيسي قد قام في العشرين من الشهر الماضي بجولة تفقد خلالها عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح على ضوء المعارك العسكرية في ليبيا. على صعيد آخر، نعت رئاسة الجمهورية المصرية الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء امس الاول عن عمر ناهز 74 عاما. وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته. وكان الرئيس السيسي أصدر في 26 يونيو الماضي قرارا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

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