قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا بالضفة تحذير عربي أوروبي لإسرائيل من ضم أراض فلسطينية

في السياسة 7 يوليو,2020 نسخة للطباعة

برلين ـ عواصم ـ وكالات: قال وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن إنهم بحثوا كيفية استئناف “حوار مثمر” بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأضافوا أنهم سيدعمون أي محاولة لإجراء مفاوضات. وقالوا في بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية بعد مؤتمر بالفيديو بين الوزراء “نحن متفقون على أن أي ضم لأراض فلسطينية محتلة في عام 1967 سيكون انتهاكا للقانون الدولي وسيهدد أسس عملية السلام”. وأضافوا “لن نعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع. نحن متفقون كذلك على أن هذه الخطوة سيكون لها عواقب خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وستشكل عقبة كبيرة أمام الجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل”. وتابعوا في البيان أن التغييرات قد يكون لها أيضا عواقب على العلاقات مع إسرائيل. في سياق متصل، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967. وأكد العثيمين في رسائل وجهها إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي وأعضاء الرباعية الدولية، “موقف المنظمة الرافض لتهديدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، استنادا إلى القرار الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في 10 يونيو الماضي بهذا الخصوص”. وشدد العثيمين في خطاباته، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، مطالبا بـ“قوة الاحتلال، على وقف جميع ممارساتها غير القانونية، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة“.

ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 19 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” عن مصادر فلسطينية القول إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من محافظة رام الله، أغلبهم من بلدة بيت ريما. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال فلسطيني “55 عاما” بعد الإفراج عنه يوم أمس الاول، مشيرة إلى أن القوات اعتقلت 7 شبان من طولكرم. ووفق المصادر اعتقلت القوات 3 شبان من مدينة قلقيلية عقب دهم منازلهم وتفتيشها، وثلاثة فلسطينيين من نابلس.