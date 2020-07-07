كوريا الشمالية تجدد رفضها الحوار مع أميركا

سيئول ـ د ب أ: جددت كوريا الشمالية أمس عدم نيتها لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة. ورفض كوون جونج جون، المسؤول البارز في وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية دعوات كوريا الجنوبية لإحياء المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج. يأتي ذلك قبل ساعات من وصول نائب وزير الخارجية الأميركي ستيفن بيجون إلى كوريا الجنوبية لعقد مناقشات حول الدبلوماسية النووية المتوقفة. وكانت النائبة الأولى لوزير الخارجية في كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، قالت يوم السبت إن واشنطن لم تكن تستخدم الحوار مع بيونج يانج إلا “كوسيلة للتصدي لأزمتها السياسية “. حسب قولها.

ونقلت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية عنها القول: “لا نشعر بالحاجة للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة”.

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