العراق يتعهد بملاحقة قتلة الهاشمي.. ويشكل هيئة قضائية للتحقيق بجرائم الاغتيالات

في السياسة 7 يوليو,2020 نسخة للطباعة

بغداد ـ وكالات: توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء امس الاول بملاحقة العناصر التي قامت باغتيال الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي قرب منزله في حي زيونة شرق بغداد.

وقال الكاظمي في بيان صحفي “نتوعد القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل، ولن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، لتعكير صفو الأمن والاستقرار، ولن تدّخر الأجهزة الأمنية جهدا في ملاحقة المجرمين، كما سنعمل بكل جهودنا في حصر السلاح بيد الدولة، وأن لا قوة تعلو فوق سلطة القانون”. وأضاف “تلقينا ببالغ الحزن والأسف، نبأ استشهاد الخبير الاستراتيجي، الدكتور هشام الهاشمي الذي اغتيل على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون”. وأوضح “لقد كان الفقيد من صنّاع الرأي على الساحة الوطنية، وكان صوتا مساندا لقواتنا البطلة في حربها على عصابات داعش، وساهم كثيرا في إثراء الحوارات السياسية والأمنية المهمة”. من جانبها أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت عن صدمتها لاغتيال الهاشمي وقالت في بيان مقتضب “صُدمنا باغتيال الدكتور هشام الهاشمي، نُدين بشدة هذا الفعل الخسيس والجبان. تعازينا القلبية لعائلته وأحبائه”. ودعت الحكومة العراقية إلى “تحديد الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة”.

في غضون ذلك، تم الإعلان أمس عن تشكيل هيئة تحقيقية تختص بجرائم الاغتيالات. وذكر مجلس القضاء الاعلى في العراق أنه تم “تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات”. وأوضح المجلس، في بيان، أن الهيئة التحقيقية ستعمل “بالتنسيق مع وزارة الداخلية”. وكانت مصادر أمنية عراقية ذكرت مساء امس الاول الاثنين، أن المحلل الأمني والخبير الاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي قتل برصاص مسلحين مجهولين قرب منزله في حي زيونة شرق بغداد. وأوضحت المصادر أن الهاشمي تعرض لاعتداء من قبل أشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية وأطلقوا الرصاص عليه وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك. وذكرت المصادر أن القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث وأجرت عملية تفتيش وتحقيق للوصول إلى الجناة.

يذكر أن الهاشمي محلل استراتيجي وأمني متميز كان يعمل كمستشار في الحكومة العراقية ويقدم دراسات أمنية وبحوث وتحليلات للمؤسسات الأمنية العراقية والاستخبارية ومراكز البحوث الاستراتيجية وخاصة ما يتعلق بالجماعات المسلحة وتنظيم داعش الإرهابي.