بعد تعثر بجولتين.. حزب أردوغان يمرر مرشحه لرئاسة البرلمان

فاز مرشح حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، مصطفى شن طوب، اليوم الثلاثاء، برئاسة البرلمان، بعد تعثره في جولتي تصويت بمقر البرلمان.

ومن المفترض أن يتولى شن طوب، المنصب خلال الفترة الثانية من الدورة التشريعية الـ27 التي بدأت في العام 2018 بعد الانتخابات التشريعة التي أجريت في يونيو/حزيران من ذلك العام.

وتقدم لرئاسة البرلمان خلال الفترة الثانية (مدتها 3 أعوام) من الدورة التشريعية الحالية، 6 مرشحين، هم مصطفى شن طوب، مرشح حزب العدالة والتنمية، الحاكم، رئيس البرلمان المنتهية ولايته.

وكذلك خالوق كوتش، نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن العاصمة أنقرة، وأرول قاطرجي أوغلو، نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة إسطنبول.

كما تقدم إمام حسين فليز، نائب حزب "الخير" المعارض، عن مدينة غازي عينتاب، إلى جانب رئيس حزب العمال التركي المعارض، أركان باش، وعبد الله غولر، نائب العدالة والتنمية عن مدينة إسطنبول الذي انسحب قبل انطلاق التصويت بفترة وجيزة.

وخلال الجولة الأولى التي أجريت اليوم، وصوت فيها 556 نائبًا من أصل 586، حصل مرشح العدالة والتنمية خلال الجولة الأولى التي أجريت على 324 صوتًا، ومرشح الشعب الجمهوري على 131 صوتًا، وقاطرجي أوغلو 50 صوتًا، وفلز 34، وأركان باش 9 أصوات، إلى جانب 8 أصوات باطلة.

وهذا يعني أنه لم يستطع أي من المرشحين الحصول على ثلثي الأصوات وهي 400 صوت، فيتم انتقالهم جميعًا لجولة ثانية.

وفي الجولة الثانية صوت خلالها 556 نائبًا كذلك، فشل المرشحون الخمسة في الحصول على ثلثي الأصوات، ما يعني انتقالهم للجولة الثالثة وقبل الأخيرة.

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وحصل مرشح الحزب الحاكم في الجولة الثانية على 329 صوتًا، مقابل 133 لمرشح الشعب الجمهوري، و53 لمرشح الحزب الكردي، أرول قاطرجي أوغلو، و36 لحسين فلز مرشح حزب "الخير"، فيما انسحب مرشح حزب العمال من السباق قبل انطلاق التصويت في هذه الجولة.

ووفق اللائحة الداخلية للبرلمان، فإنه يتم إجراء الانتخابات لاختيار رئيس له مرتين، المرة الأولى يتولى من يتم انتخابه المنصب لمدة عامين، على أن يتولى المنصب لثلاث سنوات من يتم انتخابه في المرة الثانية.



ويتم التصويت لاختيار رئيس البرلمان بشكل سري على 4 جولات، لو حصل أي من المرشحين في الجولة الأولى على ثلثي الأصوات أي 400 صوتًا، يعين رئيسا، وإلا فإنه يتم انتقال جميع المرشحين للجولة الثانية.





وإذا حدث نفس الشيء في الجولة الثانية، أي لو لم يحصل أي من المرشحين على ثلثي الأصوات، يتم انتقالهم جميعًا للجولة الثالثة.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين في الجولة الثالثة على الأغلبية المطلقة، وهي 301 صوت، يتم الانتقال للجولة الرابعة والتي تكون بين أعلى مرشحين حصلا على أصوات بالجولة الثالثة.

وفاز بالمنصب في الجولة الثالثة، اليوم، مرشح الحزب الحاكم مصطفى شن طوب.



ويبلغ عدد نواب البرلمان التركي 586، منهم 291 نواب العدالة والتنمية و138 لحزب الشعب الجمهوري، و58 لحزب الشعوب الديمقراطي، و49 لحزب الحركة القومية، و37 لحزب الخير، و2 لحزب العمال التركي، وعضو لحزب "الاتحاد الكبير"، وآخر لحزب "الديمقراطية والتقدم"، وآخر للحزب الديمقراطي، وآخر لحزب المناطق الديمقراطية، وآخر لحزب السعادة، ثم 6 نواب مستقلين.